Комиссар Катани запугал СБУ: Микеле Плачидо сочли угрозой для Украины

Комиссар Катани из сериала "Спрут" угрожает безопасности Украины. К такому выводу пришла СБУ. Служба безопасности представила Минкультуры Украины список 144 нежелательных для Киева лиц. Среди них актер Микеле Плачидо, сыгравший итальянского борца с мафией.

Конкретная причина, по которой Микеле Плачидо попал в запретный для Минкультуры Украины список, не называется. Нежелательной персоной для Киева актер стал с 10 декабря 2018 года, сообщает ТАСС.

Микеле Плачидо снимается в кино с 1972 года. Его первый фильм – "Дело Пишотты". Но наибольшую популярность у советского зрителя снискала роль комиссара Коррадо Катани – непримиримого борца с сицилийской организованной преступностью. Сериал "Спрут" вышел на экраны в конце 1980-х годов. Актер получил серебряного медведя на Берлинском кинофестивале, приз Станиславского "Верю!" на Московском кинофестивале, а также награжден орденами "За заслуги перед Итальянской Республикой".

Не исключено, что именно профессиональная деятельность Микеле Плачидо и вызвала гнев сотрудников Службы безопасности Украины. Актер сыграл роль офицера-десантника в картине Владимира Бортко "Афганский излом". 2 сентября 2017 года актер распрощался с профессией и ушел из кино.

В числе тех деятелей культуры, которым запрещен въезд на Украину, панночка из "Вия" Наталья Варлей, скульптор Зураб Церетели, певец Лев Лещенко, певцы Сергей Пенкин, Николай Расторгуев и Александр Розенбаум, актеры Василий Лановой и Валентин Гафт, актрисы Валентина Теличкина и Валентина Талызина, кинорежиссеры Павел Лунгин, Карен Шахназаров и Никита Михалков.

Список угроз независимости Украины постоянно пополняется.