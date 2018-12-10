"Жемчужная река" иссякла: покупатели экзотических туров готовят иски в суд

Все застрявшие на китайском курорте Хайнань российские туристы вылетят на Родину до конца рабочей недели. Это итоги совещания в Минтрансе, где договорились, что за все обратные рейсы, первый из которых уже 11 декабря, заплатит "ИрАэро", а туроператор признает многомиллионные долги перед авиаперевозчиком. Пока же питание и проживание уже третьи сутки туристы вынуждены оплачивать из своего кармана.

- Пусть скажут, какие таблетки нам нужно принимать...

Когда отдых уже не лечит, а калечит: российской туристке стало плохо прямо в аэропорту, где люди ждут рейсов уже не часами, а днями.

- Вот такой дурдом тут творится!

Некоторым туристам все же разрешили остаться в гостиницах, но и там не курорт: переполнены лобби, люди — на чемоданах и на птичьих правах. Не кормят, из отеля в отель перевозят, дату и время вылета не говорят.

"Туристы переживают, у многих заканчиваются деньги. С моей семьей все в порядке, но я слышала, что в отеле живет девушка, у которой заканчиваются жизненно-необходимые лекарства", — рассказывает Юлия Васильева.

"Гиды с нами общаются неохотно, когда мы подходим, говорят, что нет информации. Также нам было сказано: если вы хотите улететь отсюда, вы можете сделать это за собственные средства. Но естественно, у нас денег нет", — вздыхает другая туристка из России Ксения Романова.

И дело не только в том, что срочный рейс в Москву, Самару, Челябинск, Екатеринбург обойдется дороже, чем весь этот отпуск. Людям оформляли путевки по групповым визам. И улетать они обязаны, по сути, по списку.

"В самом документе, который нам прислали с билетами и ваучерами, есть эта виза. И там написано, что самостоятельно мы не можем уезжать, приезжать на остров. То есть, находимся только той группой, как мы прилетели", — поясняет туристка из Казани.

Ольге и Джамиле предложили добираться в Казань в несколько этапов. На одном из них рейс должна выполнять злополучная "ИрАвиа", которая их билет только что аннулировала. Недоумевает и китайская пресса.

"У всех туристов есть действительные авиабилеты в оба конца, что в соответствии с законом означает, что авиакомпания должна выполнить свои обязательства", — подчеркивает китайская пресса.

На остров уже вылетел сотрудник генконсульства России в Гуанчжоу. Проблему решают совместно с властями Хайнаня.

Пока продлены и отели, и визы — до 11 декабря еще за счет туроператора. Но уже просрочены медстраховки. И нервы — на пределе. Это, конечно, уже не отдых, даже на тропическом острове.

Офис туристической компании "Жемчужная река" в Москве. Документы все еще на столах, но никого из сотрудников компании не видели с прошлой недели.

На вопросы взволнованных туристов отвечает охранник.

- Есть у вас такая компания — "Жемчужная река"?

- Была такая.

- И куда делась?

- Откуда же я знаю!

"Горячая линия" еще работает, но частных лиц сразу переключают на менеджера, который просто бросает трубку.

Дозвонится оператору пытаются со всей России. Сотни туристов, которые оплатили путевку, но в Китай так и не вылетели, все еще не теряют надежду.

"Зубные пасты, щетки, чемодан не разбираем, ждем", — буквально сидит на чемоданах готовящаяся к экзотическому отдыху в Китае туристка из Екатеринбурга.

О том, что их отпуск отменяется, Оксана узнала уже в аэропорту.

"Представитель компании сказал, что, ребята, к сожалению, все рейсы отменены", — говорит Оксана Шевченко.

Татьяне из Новосибирска туропертор сначала трижды менял даты, а в итоге предложил с отпуском попрощаться.

"Жемчужная река" предлагает в одностороннем порядке аннулировать тур", — возмущается Татьяна Рублева из Новосибирска.

В региональных турфирмах, где продавали путевки "Жемчужной реки", от клиентов теперь отмахиваются. При этом продолжают продавать пакеты в Китай.

- А почему у вас тогда на официальной странице есть все-таки туры еще продаются из Москвы, из Екатеринбурга?

- Не могу вам сказать. Я не составляю этот тур.

Причина отмена рейсов — долги. "Жемчужная река" задолжала авиакомпании более 2 миллионов долларов.

"Мы заблаговременно оповестили Росавиацию, Минтранс, Ростуризм, — уверяет первый заместитель генерального директора авиакомпании "ИрАэро" Владимир Панфилов.

С партнерами не расплачивались, но при этом закатывали роскошные корпоративы с участием звезд и роскошным фуршетом.

"Наша компания поставила себе целью достичь одного миллиона туристов на острове Хайнань в год", — делился планами коммерческий директор "Жемчужной реки" Евгений Косинков.

Планам этим, вероятно, не суждено сбыться. На экстренном совещании с Ростуризмом и Росавиации туропертор объявил, что денег у него нет.

"Поэтому авиакомпания "ИрАэро" согласилась за счет собственных средств, которые скорее всего далее будут в судебном порядке изысканы с туроператора, вывести всех туристов из Китая", — отмечает советник главы Росавиации Сергей Извольский.

Все застрявшие в китайском острове туристы должны вернуться домой в течение недели. А вот тем, кто путевки купил, но улететь не успел, готовит документы в суд.