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Проблемы турфирм и чартеров 31 минута назад
"Жемчужная река" иссякла: покупатели экзотических туров готовят иски в суд
Все застрявшие на китайском курорте Хайнань российские туристы вылетят на Родину до конца рабочей недели. Это итоги совещания в Минтрансе, где договорились, что за все обратные рейсы, первый из которых уже 11 декабря, заплатит "ИрАэро", а туроператор признает многомиллионные долги перед авиаперевозчиком. Пока же питание и проживание уже третьи сутки туристы вынуждены оплачивать из своего кармана.
- Пусть скажут, какие таблетки нам нужно принимать...
Когда отдых уже не лечит, а калечит: российской туристке стало плохо прямо в аэропорту, где люди ждут рейсов уже не часами, а днями.
- Вот такой дурдом тут творится!
Некоторым туристам все же разрешили остаться в гостиницах, но и там не курорт: переполнены лобби, люди — на чемоданах и на птичьих правах. Не кормят, из отеля в отель перевозят, дату и время вылета не говорят.
"Туристы переживают, у многих заканчиваются деньги. С моей семьей все в порядке, но я слышала, что в отеле живет девушка, у которой заканчиваются жизненно-необходимые лекарства", — рассказывает Юлия Васильева.
"Гиды с нами общаются неохотно, когда мы подходим, говорят, что нет информации. Также нам было сказано: если вы хотите улететь отсюда, вы можете сделать это за собственные средства. Но естественно, у нас денег нет", — вздыхает другая туристка из России Ксения Романова.
И дело не только в том, что срочный рейс в Москву, Самару, Челябинск, Екатеринбург обойдется дороже, чем весь этот отпуск. Людям оформляли путевки по групповым визам. И улетать они обязаны, по сути, по списку.
"В самом документе, который нам прислали с билетами и ваучерами, есть эта виза. И там написано, что самостоятельно мы не можем уезжать, приезжать на остров. То есть, находимся только той группой, как мы прилетели", — поясняет туристка из Казани.
Ольге и Джамиле предложили добираться в Казань в несколько этапов. На одном из них рейс должна выполнять злополучная "ИрАвиа", которая их билет только что аннулировала. Недоумевает и китайская пресса.
"У всех туристов есть действительные авиабилеты в оба конца, что в соответствии с законом означает, что авиакомпания должна выполнить свои обязательства", — подчеркивает китайская пресса.
На остров уже вылетел сотрудник генконсульства России в Гуанчжоу. Проблему решают совместно с властями Хайнаня.
Пока продлены и отели, и визы — до 11 декабря еще за счет туроператора. Но уже просрочены медстраховки. И нервы — на пределе. Это, конечно, уже не отдых, даже на тропическом острове.
Офис туристической компании "Жемчужная река" в Москве. Документы все еще на столах, но никого из сотрудников компании не видели с прошлой недели.
На вопросы взволнованных туристов отвечает охранник.
- Есть у вас такая компания — "Жемчужная река"?
- Была такая.
- И куда делась?
- Откуда же я знаю!
"Горячая линия" еще работает, но частных лиц сразу переключают на менеджера, который просто бросает трубку.
Дозвонится оператору пытаются со всей России. Сотни туристов, которые оплатили путевку, но в Китай так и не вылетели, все еще не теряют надежду.
"Зубные пасты, щетки, чемодан не разбираем, ждем", — буквально сидит на чемоданах готовящаяся к экзотическому отдыху в Китае туристка из Екатеринбурга.
О том, что их отпуск отменяется, Оксана узнала уже в аэропорту.
"Представитель компании сказал, что, ребята, к сожалению, все рейсы отменены", — говорит Оксана Шевченко.
Татьяне из Новосибирска туропертор сначала трижды менял даты, а в итоге предложил с отпуском попрощаться.
"Жемчужная река" предлагает в одностороннем порядке аннулировать тур", — возмущается Татьяна Рублева из Новосибирска.
В региональных турфирмах, где продавали путевки "Жемчужной реки", от клиентов теперь отмахиваются. При этом продолжают продавать пакеты в Китай.
- А почему у вас тогда на официальной странице есть все-таки туры еще продаются из Москвы, из Екатеринбурга?
- Не могу вам сказать. Я не составляю этот тур.
Причина отмена рейсов — долги. "Жемчужная река" задолжала авиакомпании более 2 миллионов долларов.
"Мы заблаговременно оповестили Росавиацию, Минтранс, Ростуризм, — уверяет первый заместитель генерального директора авиакомпании "ИрАэро" Владимир Панфилов.
С партнерами не расплачивались, но при этом закатывали роскошные корпоративы с участием звезд и роскошным фуршетом.
"Наша компания поставила себе целью достичь одного миллиона туристов на острове Хайнань в год", — делился планами коммерческий директор "Жемчужной реки" Евгений Косинков.
Планам этим, вероятно, не суждено сбыться. На экстренном совещании с Ростуризмом и Росавиации туропертор объявил, что денег у него нет.
"Поэтому авиакомпания "ИрАэро" согласилась за счет собственных средств, которые скорее всего далее будут в судебном порядке изысканы с туроператора, вывести всех туристов из Китая", — отмечает советник главы Росавиации Сергей Извольский.
Все застрявшие в китайском острове туристы должны вернуться домой в течение недели. А вот тем, кто путевки купил, но улететь не успел, готовит документы в суд.
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