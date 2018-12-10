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10 декабря 201821:14 Александр Хабаров

"Выхода нет": перспективы Brexit остаются туманными

"Выхода нет" — в таком статусе отношения Великобритании и ЕС могут войти уже в новый, 2019 год. Решение Терезы Мэй отменить голосование парламента по Brexit, похоже, окончательно убедило и политиков, и журналистов в фарсе происходящего. "Гардиан" рекомендует поданным Ее Величества запасаться шампанским, шампунем и шоколадом, репортеры CNN пытаются выяснить дату развода Лондона и Брюсселя у кота британского премьер-министра, а в местной The Daily Mail и вовсе решили, что все из-за того, что на кружке в кабинете Мэй — странное проклятье "Горжусь быть жесткой, кровавой леди", а на степлере — угрожающее: "Не выходи из офиса".

Известие о переносе голосования по проекту об условиях выхода из Евросоюза порадовало тех противников Brexit, которые ежедневно дежурят у стен парламента. Но проблемы это не решает: Великобритания по-прежнему находится в состоянии неопределенности.

Свое решение перенести голосование Тереза Мэй объяснила разногласиями вокруг будущего Северной Ирландии. Идея с отменой голосования возникла еще на прошлой неделе, когда стало ясно, что с таким вариантом Brexit у правительства шансов нет.

Над Терезой Мэй откровенно потешались. Изображая внутренние терзания премьер-министра, британский актер Энди Серкис представил ее в образе одного из своих персонажей — мифического существа Голлума из "Властелина колец".

Сторонники повторного референдума о Brexit считают, что для него сейчас самый подходящий момент. Английские газеты пестрят всевозможными сценариями, и словосочетание "отставка Терезы Мэй" звучит довольно часто. Об этом заявил и лидер лейбористов Джереми Корбин.

"Премьер-министр пытается купить последний шанс, чтобы спасти эту сделку. Если ей это не удастся, нам будут нужны фундаментальные изменения. Премьер-министру нужно будет дать дорогу тем, кто может справиться с проблемами", — говорит лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.

Но премьер-министр, как и в предыдущих критических ситуациях, не дает ни малейшего намека на то, что она собирается со своего поста уходить. Британская политика сейчас в хаосе. Здесь уже доходило до того, что собственную несостоятельность пытались прикрыть мифическими кознями Москвы: якобы, Россия тайно потворствовала решению британцев голосовать за Brexit. Никаких убедительных доказательств этому, естественно, найти не смогли, но антироссийская кампания по-прежнему идет по нарастающей.

Постоянная тема — отравление Скрипалей. Газета The Daily Mirror опубликовала интервью с наркоманом Чарли Роули, который в конце июня отравился ядом из найденного Солсбери флакона с духами. Его подруга Дон Стерджес в результате скончалась. О том, что эта пара пострадала именно из-за русских, газета пишет уверенно, несмотря на то, что окончательных результатов расследования до сих пор нет.

Племянница Сергея Скрипаля Виктория считает, что ее дядю и двоюродную сестру британские спецслужбы скрывают на территории военной химической лаборатории Портон-Даун.

С момента инцидента в Солсбери прошло девять месяцев, но за это время лишь однажды была показана видеозапись выступления Юлии Скрипаль. Лондон отказывается предоставлять какую-либо информацию о том, в каком состоянии и где находятся она и ее отец.

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