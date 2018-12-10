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Ситуация на Украине 1 час назад
Росчерк пера, и дружбе конец: Порошенко нагнетает давление на УПЦ
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией. Одновременно скандальный сайт "Миротворец" начал заносить в свои списки тех, кого украинские власти с Россией ассоциируют напрямую — священников Украинской православной церкви. За 5 дней до так называемого объединительного собора, в котором не будет участвовать единственная каноническая церковь, против Константинополя неожиданно взбунтовался раскольник Филарет. Он грозит устроить настоящий саботаж. И, похоже, чем ближе заветная для Порошенко дата, тем ощутимей будет накаляться ситуация.
Сплоченные, но не отчаявшиеся, священники и прихожане Украинской православной церкви запустили флешмоб в соцсетях.
"Присоединяюсь к флешмобу, — говорит настоятель храма преподобного Серафима Саровского Херсонской епархии протоиерей Геннадий (Шкиль), — и поддерживаю Украинскую православную церковь. Я готов к вызовам в Службу безопасности Украины".
Акция в Интернете — это, по сути, ответ на беспрецедентную кампанию, развернутую нынешней украинской властью. И она только набирает обороты. Обыски прошли в кафедральных соборах, помещениях, храмах и даже домах священников Житомирской и Овручской епархий УПЦ; на допрос в СБУ вызывали священнослужителей Ровенской и Сарненской епархии.
Сейчас активно готовятся юридические обоснования для изъятия святынь украинского православия — Киево-Печерской и Почаевской лавр. Под статьей может оказаться и лично настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел. Все инструменты правоохранительной машины брошены на то, чтобы силой загнать священников в новую объединенную церковь.
Участники флешмоба — уже в списках скандального сайта "Миротворец". Происходящее на Украине сравнивают с гонениями в Древнем Риме, которые стали тяжелейшим испытанием для первых христиан.
"Церковь подвергалась гонениям в самые разные эпохи, на заре своего существования в Римской империи, затем многократно повторялась в разные времена, в разных странах. Мы, конечно, хорошо знаем, как это было во времена гонений на Русскую православную церковь сто лет назад и в последующие годы. И сейчас похоже на это", — подчеркивает доктор церковной истории, преподаватель Московской духовной академии, Сретенской духовной семинарии Владислав Цыпин.
Еще один пример давления на церковь: Митрополита Донецкого Илариона не пропустили через линию разграничения в официальном пункте пропуска "Новотроицкое". Владыка направлялся из ДНР в Волноваху, которая находится на территории, подконтрольной Украине. Сотрудники СБУ при этом сослались на особое распоряжение из Киева.
Обстоятельства произошедшего рассказывает епископ Новоазовский, викарий Донецкой епархии Варсонофий.
На этом фоне Порошенко максимально сосредоточен на подготовке к раскольническому собору, который сопровождает череда скандалов. Близкие к Константинополю СМИ выступили с обвинениями в адрес Филарета. В статье его даже подчеркнуто именуют митрополитом, но не патриархом!
"Это историческое событие однако омрачается упрямством бывшего Киевского митрополита Филарета. Он, помимо того, что продолжает называть себя патриархом и председателем синода, который не существует, хочет контролировать этот процесс. Митрополит Филарет пытается установить условия для Вселенского Патриархата, требуя, чтобы на субботний собор были допущены только архиереи, то есть чтобы на нем не было мирян и низшего духовенства. Он также призывает к тому, чтобы выборы проводились не тайным голосованием, а открытым", — пишет пресса.
Между тем, так называемый патриарх явно не настроен на компромиссы.
"Киевский патриархат — это крупнейшая церковь. И от нас зависит, примем мы то, что нам будут предлагать, или не примем. Если нам будет выгодно — мы проголосуем, а если будет не выгодно — ни стране, ни украинской церкви — мы просто не проголосуем и не примем", — отстаивает особое мнение недавний опальный священник Филарет (Михаил Денисенко).
Зато о поддержке собора, последствия которого могут оказаться катастрофическими для всего украинского православия, неожиданно заявил лидер украинских греко-католиков Святослав Шевчук. На этом фоне прихожане единственной канонической церкви на Украине собираются молиться о сохранении чистоты веры.
"В Святой православной церкви хранится правильное понятие о Боге и чистоте святой православной веры. И мы счастливы, что являемся частью Святой соборной православной церкви", — добавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
Времени до собора все меньше. И судя по всему, давление на православных священников в ближайшие дни только усилится.
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