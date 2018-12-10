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Обнаружение и лечение различных форм рака 5 минут назад
Пещерное мракобесие: попыткой выселить больных раком детей заинтересовалась прокуратура
Московская прокуратура начала разбираться в совершенно диком конфликте: жители одного из домов добиваются выселения семей с онкобольными детьми. Сбор подписей организовала старшая по подъезду, убежденная в том, что рак заразен. Квартиру, которую благотворители снимают для тех, кто едет в столицу на лечение, москвичка назвала рассадником инфекции.
Этот подъезд в доме на улице Миклухо-Маклая — настоящее поле боя, где в заложниках — дети. И не просто дети, а больные раком. Их пытаются выселить. Причина в наше время кажется просто невероятной: страх заразиться.
"Идет громадное наслоение инфекции. А все врачи знают, что такое инфекция на инфекцию — это будет очень действовать вообще на иммунитет. Мы выступаем против того, чтобы в жилом доме размещался филиал онкологической больницы!" — говорит Елена Аллина.
Елена Аллина — старшая по подъезду: не только активно решает коммунальные проблемы, но и выступает главным медицинским экспертом лестничных клеток.
- Я прошу не приставлять ко мне вот так вот никаких ламп!
В качестве аргумента — медицинские статьи 1944 года. И, надо сказать, на некоторых действует: под обращением подписались уже 40 человек.
- Заразная болезнь, заразная! Мне это не надо!
Но, слава Богу, нашлись в этом подъезде и те, кто не разделяет позицию соседей.
- Все это к вам может вернуться, так что будьте начеку!
В ответ на сбор подписей на каждом этаже появилось объявление: "Рак не заразен!" И уже кто-то выразил благодарность: "Спасибо тебе, добрый человек, невероятная необразованность царит в нашем обществе".
В квартире на девятом этаже сейчас живут три мамы и их дети — пациенты крупнейшего в России и в Европе центра детской гематологии. Жилье для иногородних пациентов официально снимает фонд "Подари жизнь". Здесь они только ночуют, а днем лечатся амбулаторно, как и сотни других.
"Мы никогда не думали, что именно с нами это тоже произойдет. Конечно, тяжело все это осмыслить, понять", — говорит Юлия Малькова.
Юлия с дочерью приехали с Сахалина на сложнейшую операцию, которую в их городе не делают. Живут на съемной квартире. Но это ничего, говорит мама, главное — надежда. А она есть.
- О чем мечтаешь?
- Домой попасть!
Лечение долгое и тяжелое, но больше 90 процентов уезжают домой здоровыми.
"Это невежество. Это нежелание людей понять окружающих и представить себе, что они могут находиться на том же месте. Рак не заразен, и об этом давно уже всем известно!" — говорит президент Центра имени Дмитрия Рогачева, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Румянцев.
"Это какое-то жуткое мракобесие, какие-то пещерные представления, которые даже невозможно себе представить — в Москве, в столице!" — говорит уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Тем временем историей уже заинтересовалась прокуратура. Здесь считают, что действия инициатора сбора подписей можно расценить как дискриминацию и нарушение прав несовершеннолетних.
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