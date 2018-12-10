Кержаков и его жена пройдут наркологическую экспертизу

Экс-футболисту национальной сборной России и питерского "Зенита" Александру Кержакову и его жене Милане в ближайшее время предстоит пройти судебную экспертизу с наркологом. Ее назначил Петроградский районный суд, который рассматривает иски супругов о расторжении брака.

Комплексная судебная экспертиза с участием эксперта-нарколога была назначена по итогам сегодняшнего судебного заседания.

Ранее Кержаков не смог выиграть в суде процесс против супруги. Суд северной столицы оставил их общего сына Милане, а Кержакову назначил выплату алиментов. Бывший футболист обжаловал это решение.

Напомним, в начале лета 2017 года Кержаков обвинил жену в неадекватности и употреблении запрещенных препаратов, а Милана его – в изменах, издевательствах и попытке похитить ребенка. Позже она извинилась за обвинения в похищении и признала собственную проблему с наркотиками.