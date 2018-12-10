"Ахмат" обыграл "Арсенал" в последнем матче перед зимним перерывом

В Российской премьер-лиге завершилась первая часть чемпионата. Команды уходят на зимний перерыв. В последнем матче 17-го тура грозненский "Ахмат" принимал тульский "Арсенал" и одержал победу со счетом 2:0.

В составе победителей мячи забили Раванелли (34-я минута) и Аблае Мбенг (90-я). "Ахмат" с 23 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. "Арсенал" с 20 баллами ушел на перерыв на 11-й строчке.