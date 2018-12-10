Российские ракетоносцы на пути к Венесуэле "вели" самолеты НАТО

Истребители F-16 ВВС Норвегии сопровождали российские стратегические ракетоносцы Ту-160 на отдельных этапах 10-тысячного полета в Венесуэлу.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировали в министерстве обороны РФ, подчеркнув, что полет двух российских "стратегов" проходил над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей.

Отмечается, что в торжественной встрече экипажей самолетов дальней авиации Воздушно-космических сил РФ в международном аэропорту Майкетия принимали участие министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес и представители российского посольства.