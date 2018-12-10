Российские гандболистки победили датчанок и досрочно вышли в полуфинал Евро

Во Франции продолжается женский чемпионат Европы. Сборная России во втором матче основного раунда обыграла команду Дании. Встреча прошла во французском Нанте и завершилась со счетом 32:21 в пользу россиянок, в составе которых самой результативной с девятью голами стала Анна Вяхирева.

Российские девушки на двух этапах турнира набрали 8 очков. Они гарантировали себе попадание в полуфинал соревнований и обеспечили первое место в группе, опередив команды Франции, Швеции, Сербии, Черногории и Дании.

Заключительный матч второго группового этапа российская сборная проведет 12 декабря против шведок. Полуфиналы пройдут 14 декабря.