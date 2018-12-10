Путин и Меркель обсудили ситуацию в Черноморско-Азовском регионе

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили инцидент в Керченском проливе и ряд других актуальных тем.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в Кремле, подчеркнув, что беседа состоялась по инициативе Берлина.

В ходе разговора собеседники выразили общую заинтересованность в недопущении эскалации ситуации в Черномоорско-Азовском регионе.

Президент России и канцлер Германии затронули также тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и ситуацию в Сирии. В частности, собеседники наметили приоритетный характер задач по продвижению межсирийского диалога и формированию Конституционного комитета.

Путин и Меркель договорились продолжать консультации между Российской Федерацией и Федеративной республикой Германия на различных уровнях.