Мосгорсуд рассмотрит апелляции Кокорина и Мамаева 18 декабря

Апелляции футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина будут рассмотрены Мосгорсудом 18 декабря. Напомним, полузащитник "Краснодара" и нападающий "Зенита" подали жалобы на продление сроков ареста.

Кроме того, в этот же день будут рассмотрены апелляции младшего брата Кокорина Кирилла и еще одного фигуранта дела — Александра Протасовицкого, сообщает РИА Новости.

Ранее Тверской районный суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок заключения Мамаева и Кокорина до 8 февраля.

Напомним, что футболисты оказались в изоляторе Бутырка в результате заведения на них уголовного дела по статье 213 "Хулиганство". Мамаев и Кокорин стали участниками нападений на нескольких людей, среди которых был чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель известной телеведущей Ольги Ушаковой.