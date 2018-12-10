Тусовка важнее содержания: зачем пришли на премьеру Богомолова?

Знаковые вещи из коллекций самых дорогих и гламурных модных домов. Но не на подиуме, а на сцене. Точнее — на актёрах Мастерской Брусникина. Громкая премьера очень, скажем так, необычного спектакля в золотой башне "Меркурий" столичного Москва-Сити.

Называется "Ай Фак. Трагедия". Режиссёр Константин Богомолов в рекомендациях, пожалуй, не нуждается. Ну, а в основе — недавний роман Виктора Пелевина. О мрачном будущем и современном искусстве. Иносказательно — на злободневные темы.

Ну, например, отсылки к так называемым перфомансам, так называемой арт-группы "Война" — с нарисованным на Литейном мосту Петербурга огромным половым органом. И тому подобное — очевидно, не для всех.

Явный повод для дискуссий — о том, где грань между творчеством и провокацией. Относится, как к книгам самого Пелевина, так и непосредственно к постановке, под которую выделили лофт, площадью аж в четыре квадратных километра. Превратили "в единое сценическое пространство и импровизированную галерею". И желающих на всё это посмотреть — нашлось немало.

"Вся светская Москва собралась на премьере спектакля Константина Богомолова и Мастерской Брусникина "Ай Фак. Трагедия", — пишет на своих страницах издание "Вог Россия".

"Богомолов, с легкой руки продюсера Светланы Доли, неплохо освоил башню "Меркурий". На четвертом этаже здесь обнаружилось большое бетонное пространство, которому проза Виктора Пелевина и режиссерское видение господина Богомолова шли как нельзя лучше", — это уже расхваливает то ли спектакль, то ли богемную тусовку "Коммерсантъ".

Выставка картин современных художников, как бы тоже участвующая в постановке – то ли режиссерский ход, то ли попытка добавить красок в серый интерьер ремонта одного из помещений башни "Меркурий", где собственно и прошла премьера. Поговаривают, что вскоре картины могут уйти с молотка. Свежо. Необычно. Ни как у всех.

"Я считаю на премьеру "Ай Фака" пришла очень разная публика. И объединяла их любовь и к современному искусству, в первую очередь – и, мне кажется, это было самое главное. Независимо от вкусов и рода деятельности", — считает Наталья Османн, блогер, автор всемирного проекта о путешествиях.

Корреспондент "России 24" Маша Валитова побывала на данном светском мероприятии по долгу службы. Впечатлений говорит – действительно масса. Лиц знакомых — еще больше. А любовь к современному искусству у многих сконцентрировалась у импровизированного театрального буфета.

"Среди наших селебрити отметились Тина Канделаки, Ксения Собчак, Алена Долецкая, Светлана Бондарчук. Ну, у меня сложилось впечатление, что все приглашенные не очень-то интересовались самой постановкой. Начало было объявлено около 19 часов, все собрались, пошли в бар, где обильно угощались закусками, спектакль не начинался, в итоге его задержали больше, чем на час", — вспоминает Мария Валитова, корреспондент ВГТРК.

Рассуждать о художественной ценности спектакля — это, пожалуй, дело все же театральных критиков. Но, как тут не задуматься о ней, когда после первого же акта, зал покинула добрая часть зрителей, как говорят очевидцы. Гламура и вина хватило ненадолго. Даже современные костюмы мировых брендов, прямо с прилавков одного из главных магазинов столицы, в которых играли актеры, не смогли сдержать массовый исход зрителя с премьеры. Так может и сам спектакль был задуман не искусства ради? Слово – творцу.

"Ну, собственно, и я делаю иногда такую профанацию, фальсификацию. Ну, мне кажется, я достаточно самоироничен, и не занимаюсь плевками в вечность. Я делаю, и я всегда говорю, что я не отношусь серьезно к тому, что я делаю.. Я понимаю, что весь этот процесс деланья, то, что вы здесь стоите. Что звезды здесь ходят, как то обсуждается… Это все — как бы гигантский обман. И суметь как то отрефлексировать этот обман, находясь в нем — важная позиция. Это игра", — пояснил Константин Богомолов, российский театральный режиссёр, поэт.

Некое такое взаимовыгодное сотрудничество получается, говорят те, кому, что говорится — действо "не вошло". Для селебрити – громкая тусовка, посетить которую просто необходимо по статусу, для театральных деятелей — поиск новых форм, ну и, наверное, возможность заработать.

"Это, в принципе, не совсем искусство, не совсем спектакль, это, в каком-то смысле, тусовка, коммерческая промо-акция. Различных товаров, деятелей искусства. Такая промо-тусовка около искусства. Для того, что бы продать себя, продать товары, продать людей. Такая ярмарка, гигантский такой гипермаркет, обреченный в форму спектакля", — считает Антон Вуйма, специалист в сфере PR.

Ну, как говорится, художника обидеть просто, помогите лучше материально. Ну, а с последним, судя по театральной программке, проблем нет — спонсоров у постановки немало.