ЦСКА одержал девятую победу подряд в Единой лиге ВТБ

Московский ЦСКА добился победы над красноярским баскетбольным клубом "Енисей" в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 101:71 в пользу армейцев.

У победителей 22 очка набрал Джоэл Боломбой. В составе "Енисея" 15 результативных баллов на свой счет записал Д'Анджело Харрисон.

ЦСКА одержал девятую победу подряд и в турнирной таблице турнира делит первое место с подмосковными "Химками", которые также не потерпели ни одного поражения.