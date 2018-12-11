Экономические реформы Макрона обойдутся бюджету Франции в 10 миллиардов евро

Госсекретарь Франции Оливье Дюссо, ответственный за финансовую политику страны, заявил, что экстренные экономические меры, анонсированные президентом Макроном, потребуют затраты до 10 миллиардов евро. "Мы находимся в процессе тонкой настройки экономических механизмов и смотрим, как их финансировать", — отметил Дюссо. "Потребуется от 8 до 10 миллиардов евро", — добавил он.

Как уже сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон проинформировал сограждан, что с 2019 года в стране будет увеличена минимальная заработная плата. Макрон также заявил об объявлении чрезвычайного экономического положения в стране, напоминает ТАСС.