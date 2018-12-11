11 декабря 201801:26
Космический зонд "Вояджер-2" вышел в межзвездную среду
Второй в истории человечества космический аппарат, зонд "Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство. Об этом сообщает НАСА. Зонд запустили 40 лет назад, рассчитан он был всего на пять лет, но работает до сих пор.
Сейчас "Вояджер-2" находится на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли и будет на связи еще несколько лет. Он передал данные о дальних планетах — Юпитере, Сатурне и Уране. Также на борту "Вояджера-2" находится пластина для других цивилизаций — с координатами Солнечной системы. Однако, чтобы выйти за ее пределы — зонду понадобится тридцать тысяч лет, отмечает телеканал "Россия 24".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин поддержал идею о переносе столицы Приморья во Владивосток
- Туристов вывозят из Китая
- "Спартак" стал обладателем "Кубка Легенд-2018"
- Порошенко прекратил дружбу с Россией
- Улюкаев заплатил 130-миллионный штраф
- Мэй отменила голосование по Brexit в парламенте
Самое читаемое
-
Неблагодарность россиян: Пушков ответил Чубайсу
- Поклонская прокомментировала "эсэсовское" фото Порошенко
- "Желтый жилет" лишился части руки, попытавшись кинуть гранату обратно в полицейских. Видео
- Лев Лещенко экстренно госпитализирован
- Найдено тело пропавшего 10-летнего мальчика, его убийца схвачен
- Видео расправы: подростка повалили, избили ногами и попрыгали на нем
Авто.Вести.Ru
-
Угроза для гольф-класса: Skoda представила новый хэтчбек Scala
- Kia назвала российские комплектации универсала Ceed SW
- В Renault назвали цены на Logan и Sandero с вариатором
- Porsche привезет в Россию четыре новинки
- Тарифы на парковку в Москве вырастут почти вдвое
Вести.Экономика
-
Мэй решила отложить голосование в парламенте по Brexit
- Что дадут пользователям Facebook технологии Web 3.0?
- Где платят самые высокие пенсии в России: топ-5 регионов
- Россия впервые заняла второе место в мире по продаже оружия
- Минкомсвязи обнародовало график отключения аналогового телевещания
Недвижимость
-
Известная писательница сломала руку, пробираясь в замурованную квартиру
- Риелторы советуют сносить дома, а не пытаться их продать
- У пенсионера вынесли всё, спасая его от мусора
- Суд рассказал, когда единственное жилье могут изъять за долги
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Узника концлагерей переселят из вокзальной кладовки в квартиру
Вести.Медицина
-
5 вещей, которые происходят с телом, когда вы пропускаете обед
- Как в общепите подцепить стафилококк: рассказываем
- Ученые назвали пять типов "нехорошо" пьющих
- Самые полезные углеводы: 7 продуктов, которые обязательно должны быть в рационе
- Почему кардио - лучшая антивозрастная тренировка
Вести в 20.00
-
Отпуск невезения: россияне застряли на острове Хайнань
- Священники запустили флешмоб против Порошенко
- Жильцы московского дома ополчились на онкобольных
Москва 24
-
Московские врачи спасают больных анорексией 14-летних близняшек
- Пропавший после застолья футболист "Локомотива" найден мертвым
- СК проверяет информацию о сайте с детскими секс-услугами
- В Южном Бутове догхантеры травят собак
- Следователи выясняют причину смерти постояльца в элитной гостинице в центре Москвы
Вести.Hi-tech
-
"Яндекс" назвал главное, что интересовало россиян в 2018-м
- Обзор Nokia 5.1 Plus: плюс за "безрамочность"
- Россиянам упростят жизнь, создав "цифровые профили"
- Microsoft построит свой браузер на технологиях Chrome
- Обзор iPad Pro: колосс на iOS
Вести-Москва
-
Первого французского космонавта наградили за сохранение исторической правды
- Перед Ледовым дворцом ЦСКА открыт памятник Анатолию Тарасову
- Картины теперь можно не только смотреть, но и слушать
- Музей истории ГУЛАГа представил новую экспозицию
- Новогодние подарки детям: на что обратить внимание
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Продолжительность жизни обезьян с пересаженным сердцем свиньи увеличилась втрое
- Оксфордский учёный объединил тёмную материю с тёмной энергией
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата?
- Блокировка всего одного гена поможет похудеть без диет и физических нагрузок
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения
Сегодня
В Стокгольме вручены Нобелевские премии 2018 года
6 часов назад
Тереза Мэй отменила голосование по Брекзиту в парламенте
2 часа назад
11
Дмитрий Песков прочел сказку в прямом эфире
6 часов назад
Макрон обратился к нации с обещанием увеличить МРОТ
3 часа назад
Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце
18 часов назад
"Выхода нет": перспективы Brexit остаются туманными
5 часов назад
Где платят самые высокие пенсии в России
13 часов назад
Проект по установлению мирового рекорда скорости закрыт
16 часов назад
МИА "Россия сегодня" исполнилось 5 лет
17 часов назад
322
Футбол России. Игорь Шалимов
1 час назад
Вести в 23:00. Эфир от 10 декабря 2018 года
3 часа назад
1
В России расширили список жизненно важных лекарств
5 часов назад
Кержаков и его жена пройдут наркологическую экспертизу
5 часов назад
В Renault назвали цены на Logan и Sandero с вариатором
7 часов назад
Суд не отпустил Пономарева попрощаться с Алексеевой
7 часов назад
Новогодний маникюр: топ-5 главных трендов
9 часов назад
Улюкаев заплатил 130-миллионный штраф
9 часов назад
Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
9 часов назад
Kia назвала российские комплектации универсала Ceed SW
11 часов назад
Врачам и учителям запретят любые подарки, кроме цветов
14 часов назад
"Волшебная мельница Сампо": магии будет много
14 часов назад
Новый год у моря: аналитики назвали самые дешевые курорты
14 часов назад
Сотовый телефон убил юную чемпионку по кулачному бою
15 часов назад
Девушка бросила 50 кошек в съемной квартире
16 часов назад
Симулятор фермы разошелся миллионным тиражом за 10 дней
16 часов назад
Все россияне получат право на обезболивание
16 часов назад