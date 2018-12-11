Госдеп США смягчил рекомендации для своих граждан, собирающихся посетить Россию

Правительство США изменило категорию опасности для поездок своих граждан в Россию. Отныне наша страна исключена из третьей категории, которая настоятельно рекомендовала пересмотреть свои намерения, при желании посетить РФ.

На сайте Госдепа появилось уведомление для граждан, что при поездке следует "проявлять повышенную осторожность". Это вторая из четырех категорий опасности, отмечает РИА Новости. Четвертая категория запрещает гражданам США посещать какие-либо страны.

При этом американцам по-прежнему не рекомендуется ездить в Крым и на Кавказ, где им "угрожает реальная опасность".