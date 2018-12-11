Теннисистки признали турнир в Санкт-Петербурге лучшим в своей категории

St. Petersburg Ladies Trophy признан лучшим турниром категории Premier в 2018 году. Об этом сообщила Женская теннисная ассоциация (WTA). Опрос проводился среди игроков.

В этом году соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 29 января по 4 февраля. Победительницей турнира стала чешка Петра Квитова, а общий призовой фонд составлял более 730 тысяч долларов.

В других категориях лучшими признаны турниры в Индиан-Уэллсе (Premier Mandatory), Риме (Premier 5) и Гонконге (International).