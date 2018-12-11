Французский талант из "Баварии" готов завершить карьеру в 22 года из-за травмы

Французский полузащитник мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман заявил, что готов завершить профессиональную спортивную карьеру из-за травмы. В начале сезона 22-летний француз получил разрыв связок лодыжки. После этого он перенес две операции.

Коман заявил, что если для возвращения и восстановления потребуется третья, то он завершит карьеру.

"С меня хватит, — заявил полузащитник, которого цитирует Чемпионат.com. — Если моя нога не предназначена для игры в футбол, значит такова судьба. Если мне все же понадобится дополнительная операция на лодыжке, то я завершу карьеру футболиста".