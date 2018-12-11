Российские музыканты выступили с концертом в итальянском посольстве

В итальянском посольстве в Москве дали концерт. Выступали участники итало-российской молодежной программы в области музыки. Проект основан четыре года назад в честь 50-летия первых гастролей "Ла Скала" в Москве и предусматривает стажировку музыкантов в престижных оперных театрах и музыкальных учреждениях двух стран.

В ходе вечера итальянские дипломаты вручили орден руководителю молодежной оперной программы Большого театра Дмитрию Вдовину, сообщает телеканал "Россия 24".

"Для меня огромная честь получить эту награду, особенно от правительства страны Италии, мало того – одна из самых красивых стран мира, это ещё и праматерь оперного искусства и музыки, поскольку я человек оперы, то для меня это честь особая. И мне очень приятно, что наша идея вернуться к обмену между российскими и итальянскими артистами увенчалась успехом", — отметил Дмитрий Вдовин.

"Этот год был совершенно необыкновенный для культурных связей между Италией и Россией. В Италии в этом году прошли, так называемые, "Русские сезоны". 19 декабря состоится их закрытие. А Италия приняла участие в качестве страны почётного гостя на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Более 7 000 000 человек в Италии и России посетили мероприятия, которые были организованы нашими странами", — сообщил Паскуале Терраччано, Чрезвычайный и Полномочный посол Италии.