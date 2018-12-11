Евгений Трефилов: мы приехали на чемпионат Европы сражаться в каждом матче

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал выход нашей команды в полуфинал чемпионата Европы. Ранее россиянки выиграли у датчанок со счетом 32:21 и гарантировали себе участие в полуфинале турнира.

"Мы приехали сюда, чтобы сражаться в каждом матче, — сказал Трефилов, которого цитирует ТАСС. — Поэтому и стоит задача биться в каждом эпизоде и за каждый мяч, для нас нет разницы, кто будет соперником в полуфинале — все варианты будут серьезными и непростыми".

Отметим, что сборная России досрочно обеспечила себе первое место в группе и 12 декабря проведет заключительный матч второго группового раунда против команды Швеции. Полуфиналы состоятся 14 декабря.