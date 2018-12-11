Канадский суд не принял решения по делу финдиректора Huawei

Решение не вынесли, судебное заседание перенесли. В Ванкувере сегодня продолжатся слушания по делу финансового директора китайской компании "Хуавэй" — Мэн Ваньчжоу. Её защита просит освободить женщину под залог. Муж Ваньчжоу готов внести 15 миллионов долларов. По предварительным данным, Канада пока не получала официальный запрос от США на экстрадицию Мэн Вань Чжоу.

Финдиректора одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций задержали в Канаде 1 декабря, напоминает телеканал "Россия 24". США подозревают, что Мэн Ваньчжоу вела торговлю с Ираном – в обход американских санкций.

Китай расценил действия и США, и Канады как грубое нарушение прав человека. Кроме того, это еще больше обостряет отношения Пекина и Вашингтона из-за торговой войны. А сейчас, отметили в китайском МИДе, вступить в серьезный конфликт рискует и Оттава.

"Если канадская сторона не сможет должным образом решить этот вопрос, то она столкнется с серьезными последствиями. И я могу сказать вам, что сейчас эти последствия полностью зависят от того, как поведет себя Канада", — заявил Лу Кан, официальный представитель МИД КНР.