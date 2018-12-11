Google признался в очередной утечке данных

Корпорация Google сообщила об утечке данных более чем пятидесяти миллионов пользователей. Речь о клиентах социальной сeти Google+. В ноябрьском обновлении нашли недочёты, которые позволяли сторонним разработчикам считывать имена, имейлы, профессии участников, даже из закрытых профилей.

В заявлении Google говорится, что пароли или сведения о финансах пользователей остались в безопасности, но расследование продолжается. В связи с уязвимостью Google+ закроют для обычных пользователей раньше, чем планировали — уже к апрелю. Для корпоративных клиентов сеть оставят.

Возможно, последнюю утечку обсудят в Конгрессе США, сообщает телеканал "Россия 24". Гендиректор Google сегодня должен явиться в юридический комитет на слушания по безопасности личных данных.