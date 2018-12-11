В Венесуэлу на учения прибыли российские бомбардировщики Ту-160

Самолеты совершили 13-часовой перелет, преодолев 10 тысяч километров. По всему маршруту их сопровождали боевая авиация НАТО. В аэропорту ракетоносцы в торжественной обстановке лично встретил министр обороны Венесуэлы.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта имени Симона Боливара. Национального героя Венесуэлы. На горизонте появляется точка. "Белые лебеди" приземляются в Южной Америке.

Ещё несколько секунд, и в безоблачном небе отчётливо вырисовывается силуэт стратегического ракетоносца Ту-160. Первым полосы касается "Николай Кузнецов".

За ним с почетным эскортом из венесуэльских истребителей "Василий Решетников". У каждого лебедя — своё имя.

Баренцево, Норвежское и Карибское моря, Атлантический океан. 13 часов и 10 тысяч километров. Приём не то, чтобы тёплый, а жаркий. В буквальном смысле. На улице жара за 30. Летчики дарят министру обороны Венесуэлы модели своих ракетоносцев.

Перелет, признаются летчики, не из легких. И не только из-за его длительности. Едва ли не по всему маршруту Ту-160 сопровождала боевая авиация стран НАТО.

Это уже третий визит "белых лебедей" в боливарианскую республику. В предыдущие — в 2008 и в 2013 — ракетоносцы просто приземлялись в аэропорту Каракаса. В этот раз российские и венесуэльские летчики проведут совместные учения.

После официальной части принимающей стороне провели экскурсию по самолетам. Венесуэльскому министру даже разрешили сесть за штурвал.

После долгого перелёта самолетам необходимо обслуживание. Уже завтра ракетоносцам вновь в небо.