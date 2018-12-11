Новости Оборона и безопасность

Все видео этой рубрики
11 декабря 201806:21 Михаил Федотов

В Венесуэлу на учения прибыли российские бомбардировщики Ту-160

Самолеты совершили 13-часовой перелет, преодолев 10 тысяч километров. По всему маршруту их сопровождали боевая авиация НАТО. В аэропорту ракетоносцы в торжественной обстановке лично встретил министр обороны Венесуэлы.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта имени Симона Боливара. Национального героя Венесуэлы. На горизонте появляется точка. "Белые лебеди" приземляются в Южной Америке.

Ещё несколько секунд, и в безоблачном небе отчётливо вырисовывается силуэт стратегического ракетоносца Ту-160. Первым полосы касается "Николай Кузнецов".

За ним с почетным эскортом из венесуэльских истребителей "Василий Решетников". У каждого лебедя — своё имя.

Баренцево, Норвежское и Карибское моря, Атлантический океан. 13 часов и 10 тысяч километров. Приём не то, чтобы тёплый, а жаркий. В буквальном смысле. На улице жара за 30. Летчики дарят министру обороны Венесуэлы модели своих ракетоносцев.

Перелет, признаются летчики, не из легких. И не только из-за его длительности. Едва ли не по всему маршруту Ту-160 сопровождала боевая авиация стран НАТО.

Это уже третий визит "белых лебедей" в боливарианскую республику. В предыдущие — в 2008 и в 2013 — ракетоносцы просто приземлялись в аэропорту Каракаса. В этот раз российские и венесуэльские летчики проведут совместные учения.

После официальной части принимающей стороне провели экскурсию по самолетам. Венесуэльскому министру даже разрешили сесть за штурвал.

После долгого перелёта самолетам необходимо обслуживание. Уже завтра ракетоносцам вновь в небо.

Сейчас

02:38

Apple наносит ответный удар

01:26

Космический зонд "Вояджер-2" вышел в межзвездную среду

00:27

Митрополит Филарет грозит сорвать объединительный собор

22:42

Макрон обратился к нации с обещанием увеличить МРОТ

21:50

Под Киевом подожгли храм Украинской православной церкви

20:09

В Стокгольме вручили Нобелевские премии

19:20

Bloomberg: Мария Бутина откажется от своей невиновности

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В Венесуэлу на учения прибыли российские бомбардировщики Ту-160

В Венесуэлу на учения прибыли российские бомбардировщики Ту-160

44 минуты назад
Госдеп США смягчил рекомендации для своих граждан, собирающихся посетить Россию

Госдеп США смягчил рекомендации для своих граждан, собирающихся посетить Россию

4 часа назад
Авиакомпания "ИрАэро" составляет график вывоза застрявших на Хайнане россиян

Авиакомпания "ИрАэро" составляет график вывоза застрявших на Хайнане россиян

1 час назад
Экономические реформы Макрона обойдутся бюджету Франции в 10 миллиардов евро

Экономические реформы Макрона обойдутся бюджету Франции в 10 миллиардов евро

6 часов назад
Apple наносит ответный удар

Apple наносит ответный удар

4 часа назад
Дмитрий Песков прочел сказку в прямом эфире

Дмитрий Песков прочел сказку в прямом эфире

11 часов назад
Космический зонд "Вояджер-2" вышел в межзвездную среду

Космический зонд "Вояджер-2" вышел в межзвездную среду

5 часов назад
Макрон обратился к нации с обещанием увеличить МРОТ

Макрон обратился к нации с обещанием увеличить МРОТ

8 часов назад
Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

22 часа назад
Где платят самые высокие пенсии в России

Где платят самые высокие пенсии в России

17 часов назад
Проект по установлению мирового рекорда скорости закрыт

Проект по установлению мирового рекорда скорости закрыт

21 час назад
МИА "Россия сегодня" исполнилось 5 лет

МИА "Россия сегодня" исполнилось 5 лет

21 час назад
346
Британский парламент проведет экстренные дебаты

Британский парламент проведет экстренные дебаты

24 минуты назад
Людмилу Алексееву проводят в последний путь в Центральном доме журналистов

Людмилу Алексееву проводят в последний путь в Центральном доме журналистов

1 час назад
Google признался в очередной утечке данных

Google признался в очередной утечке данных

1 час назад
Канадский суд не принял решения по делу финдиректора Huawei

Канадский суд не принял решения по делу финдиректора Huawei

1 час назад
Футбол России. Игорь Шалимов

Футбол России. Игорь Шалимов

6 часов назад
57
Митрополит Филарет грозит сорвать объединительный собор

Митрополит Филарет грозит сорвать объединительный собор

6 часов назад
Вести в 23:00. Эфир от 10 декабря 2018 года

Вести в 23:00. Эфир от 10 декабря 2018 года

8 часов назад
47
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Черноморско-Азовском регионе

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Черноморско-Азовском регионе

8 часов назад
Увидеть другую сторону кино: Путин осуществил мечту восьмилетней девочки

Увидеть другую сторону кино: Путин осуществил мечту восьмилетней девочки

8 часов назад
Под Киевом подожгли храм Украинской православной церкви

Под Киевом подожгли храм Украинской православной церкви

8 часов назад
Вести в 22:00 с Алексеем Казаковым. Эфир от 10 декабря 2018 года

Вести в 22:00 с Алексеем Казаковым. Эфир от 10 декабря 2018 года

9 часов назад
41
Песков прокомментировал разрыв Порошенко договора о дружбе с Россией

Песков прокомментировал разрыв Порошенко договора о дружбе с Россией

9 часов назад
В России расширили список жизненно важных лекарств

В России расширили список жизненно важных лекарств

9 часов назад
Росчерк пера, и дружбе конец: Порошенко нагнетает давление на УПЦ

Росчерк пера, и дружбе конец: Порошенко нагнетает давление на УПЦ

9 часов назад
Пещерное мракобесие: попыткой выселить больных раком детей заинтересовалась прокуратура

Пещерное мракобесие: попыткой выселить больных раком детей заинтересовалась прокуратура

9 часов назад
Кержаков и его жена пройдут наркологическую экспертизу

Кержаков и его жена пройдут наркологическую экспертизу

10 часов назад
Комиссар Катани запугал СБУ: Микеле Плачидо сочли угрозой для Украины

Комиссар Катани запугал СБУ: Микеле Плачидо сочли угрозой для Украины

10 часов назад
Десять словесных дуэлей: Дмитрий Киселев и Николай Злобин поспорили о глубоко личном

Десять словесных дуэлей: Дмитрий Киселев и Николай Злобин поспорили о глубоко личном

11 часов назад
В Renault назвали цены на Logan и Sandero с вариатором

В Renault назвали цены на Logan и Sandero с вариатором

11 часов назад
Samsung представила Galaxy A8s с камерой, встроенной в экран

Samsung представила Galaxy A8s с камерой, встроенной в экран

12 часов назад
Каток, баня и мангал: что хотят арендовать россияне на Новый год

Каток, баня и мангал: что хотят арендовать россияне на Новый год

13 часов назад
Впечатления от смартфона-слайдера Honor Magic 2: вдоль пополам

Впечатления от смартфона-слайдера Honor Magic 2: вдоль пополам

13 часов назад
Новогодний маникюр: топ-5 главных трендов

Новогодний маникюр: топ-5 главных трендов

13 часов назад
Улюкаев заплатил 130-миллионный штраф

Улюкаев заплатил 130-миллионный штраф

13 часов назад
Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб

Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб

13 часов назад
Huawei выпустит смартфон Honor с 48-мегапиксельной камерой

Huawei выпустит смартфон Honor с 48-мегапиксельной камерой

13 часов назад
Kia назвала российские комплектации универсала Ceed SW

Kia назвала российские комплектации универсала Ceed SW

15 часов назад
Врачам и учителям запретят любые подарки, кроме цветов

Врачам и учителям запретят любые подарки, кроме цветов

18 часов назад
"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

"Волшебная мельница Сампо": магии будет много

18 часов назад
Новый год у моря: аналитики назвали самые дешевые курорты

Новый год у моря: аналитики назвали самые дешевые курорты

19 часов назад
"Яндекс" назвал главные темы, интересовавшие пользователей в 2018-м

"Яндекс" назвал главные темы, интересовавшие пользователей в 2018-м

19 часов назад
Стало понятно, почему средиземноморская диета все-таки полезна для сердца

Стало понятно, почему средиземноморская диета все-таки полезна для сердца

19 часов назад
Хорошие новости: чем дольше ваш брак, тем больше в нём позитива

Хорошие новости: чем дольше ваш брак, тем больше в нём позитива

19 часов назад
Сотовый телефон убил юную чемпионку по кулачному бою

Сотовый телефон убил юную чемпионку по кулачному бою

19 часов назад
"Государство ничего не должно": на Урале ликвидировали департамент Ольги Глацких

"Государство ничего не должно": на Урале ликвидировали департамент Ольги Глацких

19 часов назад
Девушка бросила 50 кошек в съемной квартире

Девушка бросила 50 кошек в съемной квартире

20 часов назад
Симулятор фермы разошелся миллионным тиражом за 10 дней

Симулятор фермы разошелся миллионным тиражом за 10 дней

20 часов назад
Все россияне получат право на обезболивание

Все россияне получат право на обезболивание

20 часов назад
Фолк-рок-шоу: Оркестр волынщиков Москвы выступит в Доме музыки с симфоническим оркестром

Фолк-рок-шоу: Оркестр волынщиков Москвы выступит в Доме музыки с симфоническим оркестром

22 часа назад