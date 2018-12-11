Юрий Трутнев: расходы по переносу столицы приморья во Владивосток будут стремиться к нулю

Главная новость, которую сейчас обсуждают на Дальнем Востоке России — это возможный перенос столицы региона из Хабаровска во Владивосток.

Владимир Путин уже поддержал инициативу временно исполняющего обязанности главы Приморья, об этом накануне сообщил пресс-секретарь главы государства. По словам Дмитрия Пескова, всё будет оформлено в виде поручения президента.

А пока на место выехали специалисты — оценить затраты и разработать план переноса, сообщает телеканал "Россия 24". Как ранее заявил полпред Юрий Трутнев, расходы бюджета на эти цели будут стремиться к нулю.