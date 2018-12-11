Головин из-за болезни пропустит матч Лиги чемпионов против "Боруссии"

Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин не сможет помочь команде в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".

Встреча пройдет 11 декабря, монегаски набрали только одно очко в пяти матчах и потеряли шанс выйти в плей-офф еврокубков. Как сообщает Чемпионат.com, Головин не тренировался три дня в общей группе "Монако" из-за болезни и будет готовиться к матчу 18-го тура чемпионата Франции с "Лионом".