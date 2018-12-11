Американский телеканал ABC утверждает, что Мария Бутина согласилась признать свою вину

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, якобы согласилась признать себя виновной по некоторым пунктам обвинения, об этом заявляет телеканал АВС, со ссылкой на некое соглашение Бутиной со следствием.

В этом документе Мария якобы признается, что "действовала в США под руководством российского официального лица".

Бутину бездоказательно обвиняют в том, что она работала незарегистрированным иностранным агентом. Девушке грозит до 15-ти лет тюрьмы, напоминает телеканал "Россия 24". Отец Марии Бутиной ранее заявлял, что информация о готовности Марии признать себя виновной, — это очередной вброс.