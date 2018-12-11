В Перу заработал сервисный центр по ремонту российских вертолетов

Предприятие открылось недалеко от столицы Лимы, на территории авиабазы перуанских военно-воздушных сил. Там будут обслуживать вертолеты Ми-17, которые летают по всей Латинской Америке. Проект был запущен два года назад. На открытии сервис-центра присутствовали глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, российские дипломаты и высокопоставленные перуанские военные, сообщает телеканал "Россия 24".