В Музее современной истории России открылась особенная выставка

Экспозиция посвящена 25-летию принятия Конституции. Среди экспонатов, к примеру, экземпляр с правками Бориса Ельцина и бюллетень знаменитого референдума "Да-Да-Нет-Да".

Сотни архивных документов и уникальных экспонатов частных коллекций. Все это — история российской государственности, начиная с 1905 года. Главная часть выставки посвящена нынешней конституции Российской Федерации. В этом году ей исполняется 25 лет.

Этапы принятия конституции показаны в деталях. Над ней работали 765 человек, а споры о том, каким должен быть главный устав страны, продолжались почти 3 года. Судьбу документа решил референдум. В таком виде конституцию приняли 12 декабря 1993 года.

Работа над выставкой длилась несколько месяцев. Экспонаты собрали из многих источников. Аппарат Госдумы, президентская библиотека Ельцина, государственные архивы, центральный музей современной истории страны и частные коллекции авторов российской конституции.

В экспозиции — бюллетени Всероссийского референдума о доверии президенту Борису Ельцину, известный указ № 1400 о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета и соглашение между противоборствующими сторонами. Этот документ так и не был исполнен. И началось противостояние, захват Дома Советов.

Главной целью выставки организаторы называют не празднование юбилея документа. Ее задача — привлечь внимание к Конституции России. Основы государственного строя проходят еще в школе. Но многие, по словам историков, знают документ лишь поверхностно. Именно поэтому оформление выставки сделали интересным и для молодежи.

Экспозиция – часть мультимедийного проекта "Конституция моей страны". В его рамках в школах пройдут интерактивные уроки, которые помогут ученикам лучше изучить главный свод законов страны.

А выставка для всех желающих окунуться в историю документа откроется 12 декабря – в день Конституции Российской Федерации.