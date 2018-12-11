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11 декабря 201808:29 Гуля Балтаева

Закулисье - в прямом эфире

Global Look Press

Большой театр в реальном времени покажет подготовку к премьере оперы "Путешествие в Реймс".

Солист Большого театра Эльчин Азизов и пресс-секретарь Катерина Новикова за день до премьеры покажут, как создается спектакль, пошивочные мастерские и верхнюю сцену под крышей исторического здания. Расскажут, чем живет оперная труппа в нынешнем сезоне, проведут зрителей на предпремьерные репетиции, встретятся с главным дирижёром – музыкальным руководителем и дирижером-постановщиком "Путешествия" Туганом Сохиевым, а также с исполнителями некоторых центральных партий – Альбиной Шагимуратовой, Игорем Головатенко, Ольгой Селиверстовой.

В числе прочих героев трансляции – ведущий бас народный артист России Владимир Маторин, отметивший недавно 70-летний юбилей, выпускник Молодежной оперной программы баритон Андрей Жилиховский, чья карьера успешно "разворачивается" сейчас не только в Большом, но и на сценах других ведущих оперных домов мира, главный хормейстер Большого театра Валерий Борисов.

Вместе с нашей камерой зрители увидят, как готовят к премьере костюмы в пошивочных мастерских, побывают в нашем самом большом репетиционном зале – верхней сцене, которая находится почти под самой крышей исторического здания, познакомятся с артистами, влившимися в "молодежку" этой осенью.

Трансляция будет доступна на главной странице сайта Большого театра, а также на официальной странице Большого ВКонтакте.

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