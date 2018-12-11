Чемпионат мира. Российские пловцы вышли в финал эстафеты с лучшим временем

На чемпионате мира по плаванию, который проходит в китайском Ханчжоу, российские пловцы отобрались в финал эстафеты 4 по 100 метров кролем. Они проплыли дистанцию с лучшим результатом дня – 3 минуты 5,16 секунды.

За сборную России в квалификации выступили Евгений Рылов, Иван Кузьменко, Михаил Вековищев и Иван Гирев. В финал эстафеты кролем пробилась также и наша женская команда в составе Марии Каменевой, Дарьи Карташовой, Дарьи Муллакаевой и Валерии Саламатиной, показавшая третий результат (3 минуты 33,33 секунды).

Финалы эстафеты кролем на чемпионате мира по плаванию состоятся 11 декабря вечером.