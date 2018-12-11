"ИрАэро" вывезет застрявших в Китае туристов до 15 декабря

Компания "ИрАэро" готова вывезти всех туристов, не дожидаясь пока туроператор "Жемчужная река" оплатит долги. Об этом заявил начальник отдела перевозок авиакомпании Александр Макин.

10 декабря состоялось совещание, на котором присутствовали представители Росавиации, Ростуризма, "Жемчужной реки" и "ИрАэро". По его итогам было решено направить в Хайкоу самолет за туристами из Казани. Они должны прибыть в аэропорт назначения 15:25 по московскому времени.

Всего необходимо вывезти около полутора тысяч человек, передает РИА Новости. По словам Макина, последний рейс вылетит из Китая в Челябинск 14 декабря. Таким образом, до 15 декабря все туристы окажутся в России.

Кроме того, авиакомпания готовит документы в суд по поводу долга "Жемчужной реки". Как сообщил первый заместитель гендиректора "ИрАэро" Владимир Панфилов, долг туроператора оценивается в 2,3 миллиона долларов. Причем у авиаперевозчика есть сомнения в том, что турфирма обладает этими средствами. По словам Панфилова, представители "Жемчужной реки" ссылаются на получение крупных инвестиций, которые позволят погасить долг. Пока же туристов будут перевозить за счет средств "ИрАэро".

Авиакомпания "ИрАэро" прекратила полеты в Китай в связи с задолженностью туроператора "Жемчужная река". Сейчас в Хайкоу и Санья находятся около 1,5 тысячи российских туристов.