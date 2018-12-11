Госсекретарь Помпео назвал самую большую угрозу для США
Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Китай в ближайшие 25 лет будет представлять собой самую большую угрозу для США, передает "Интерфакс".
В ходе интервью американский журналист Хью Хьюитт спросил Помпео, действительно ли КНР — самая большая угроза для Запада, даже более серьезная, чем Россия или Иран? На это дипломат ответил, что не думает, что "на этот счет могут быть какие-то сомнения".
По словам Помпео, за пятилетний, десятилетний, 25-летний срок, лишь благодаря простой демографии и богатству, Китай будет представлять собой самую большую проблему, с которой столкнутся США.
Госсекретарь отметил, что в некоторых случаях Китай ведет себя агрессивно, и вводит американское правительство в заблуждение. Помпео заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин обещал президенту Дональду Трампу, что КНР "не будет милитаризировать острова" в Южно-Китайском море, а на деле там продолжается военное строительство".
Помпео сказал, что США "полны решимости сделать так, чтобы Америка сохраняла готовность на всех фронтах".
Между тем, наблюдатели отмечают, что это заявление прозвучало на фоне действий Китая и США по урегулированию торговых разногласий в соответствии с договоренностями, которых удалось достичь президентам США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине.
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