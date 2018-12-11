1,5 миллиарда прослушиваний: "Богемская рапсодия" стала самой популярной песней XX века

Песня "Богемская рапсодия" британской рок-группы Queen оказалась самой популярной песней XX века на стриминг-сервисах. Как сообщил медиахолдинг Universal Music Group на своей странице в Twitter, эту песню пользователи прослушали более 1,5 миллиарда раз.

Фредди Меркьюри написал Bohemian Rhapsody в 1975 году. Она вошла в альбом A Night At The Opera. Песня отличается необычной музыкальной формой. Она не делится на куплеты и припевы, а состоит из разных музыкальных стилей (опера, рок, баллада и пение а-капелла), которые плавно перетекают друг в друга. Хит трижды входил в список Hot 100 по версии Billboard: в 1975 году, в 1992-м и 2018-м, сообщает РИА Новости.

Популярности песне добавил байопик "Богемская рапсодия", который вышел на экраны в этом году. Картина Брайана Сингера претендуют на "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм".

Недавно польский инженер Павел Задрозняк создал необычный "оркестр" Floppotron, который исполнил Bohemian Rhapsody.