В московском метро неизвестный ранил ножом мужчину

На станции метро "Волгоградский проспект" неизвестный ранил ножом мужчину, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе главка столичной полиции, ЧП произошло 10 декабря в 22:52. Из больницы на пульт дежурного поступила телефонограмма, о госпитализации мужчины со станции метро "Волгоградский проспект" с колото-резаной раной правого бедра.

По словам пострадавшего, ранение ему нанес неизвестный. По факту произошедшего ведется доследственная проверка.