Непредумышленное убийство: в смерти капитана "Фиорентины" Астори подозревают врачей

Прокуратура Флоренции нашла подозреваемых в деле о смерти 31-летнего футболиста "Фиорентины" Давиде Астори, умершего во сне 4 марта 2018 года. Речь идет о двух врачах, которые разрешили играть капитану итальянского клуба, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

Как сообщает AFP, в 2016 и 2017 годах Астори проходил ряд медицинских тестов, которые выявили неполадки в работе сердца футболиста. Однако оба врача из Флоренции выдали спортсмену справку, разрешающую ему продолжить профессиональную карьеру. Теперь они подозреваются в непредумышленном убийстве.

Напомним, что итальянский футболист скончался 4 марта 2018 года в гостиничном номере в Удине. Смерть произошла накануне матча чемпионата Италии между "Фиорентиной" и "Удинезе".