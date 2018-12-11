В Бурятии в аварии с участием полицейского погибли пять человек

Пять человек погибли в Бурятии в результате столкновения двух автомобилей, за рулем одного из которых находился полицейский. СКР обнародовал видео с места страшной аварии, произошедшей около семи часов вечера 10 декабря на 53-м километре дороги Култук — Монды.

По предварительной версии, виновником ДТП стал 59-летний владелец Toyota Corona Premio — в районе села Торы именно он выехал на полосу встречного движения и протаранил Toyota Camry, в салоне которой находились 35-летний участковый и попросивший его подвезти местный житель.

Удар был такой силы, что Corona Premio превратилась в груду металлолома, а помятая Camry вылетела с дороги. Предполагаемый виновник аварии и четыре его пассажира (мужчины 55 и 49 лет и две женщины — 56 и 55 лет) скончались на месте. Полицейский и его попутчик были госпитализированы с многочисленными травмами.