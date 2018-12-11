В Москве проверят полицейских, унижавших девочку, пожаловавшуюся на попытку изнасилования

К девочке-подростку, заявившей о попытке насилия над ней, а затем о грубом отношении в отделении полиции в Москве, будет направлен специалист аппарата уполномоченного по правам ребенка, передает РИА Новости.

В столичном управлении МВД ранее объявили о проведении внутренней проверки по факту якобы грубого обращения сотрудников с 13-летней девочкой, которую, по ее словам, попытался изнасиловать неизвестный.

9 декабря из больницы поступило сообщение об обращении за помощью девочки 2005 года рождения. Она объяснила, что подверглась избиению и попытке изнасилования со стороны неизвестного. Подозреваемый вскоре был установлен и задержан сотрудниками полиции.

По словам ребенка, за время содержания ее в ОВД Замоскворечье сотрудники полиции разговаривали с ней грубо, словесно унижали ее, обсуждали ее внешний вид, высказывали оскорбляющие человеческое достоинство предположения.

Сообщается, что Анна Кузнецова обсудила этот случай с детским омбудсменом Москвы Евгением Бунимовичем.