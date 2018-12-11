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11 декабря 201809:55

НХЛ. Яковлев не помог "Нью-Джерси" одолеть "Сан-Хосе"

rsport.ru

Матчем между "Сан-Хосе Шаркс" и "Нью-Джерси Дэвилз" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На своей площадке "акулы" оказались сильнее "дьяволов" со счетом 5:2.

Дубль в составе победителей оформил Тимо Мейер. Также за "Сан-Хосе" отличились Джо Павелски, Радим Шимек и Томаш Гертл. У "Дэвилз" шайбы забросили Дрю Стаффорд и Энди Грин.

Российский защитник "Нью-Джерси" Егор Яковлев не сумел набрать в этой встрече ни одного очка.

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