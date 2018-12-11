Хайнань - Казань: на родину вылетел первый борт с россиянами, застрявшими на китайском курорте

В Казань вылетел первый самолет с российскими туристами, ожидавшими рейс на китайском острове Хайнань, передает "Интерфакс".

Как сообщил пресс-секретарь международного аэропорта "Казань" Адель Гатауллин, пассажирский самолет авиакомпании "ИрАэро" вылетел в 8:00 по московскому времени и должен ориентировочно прибыть в 17:00. На борту 373 пассажира.

В пресс-службе аэропорта Уфы во вторник сообщили, что авиакомпания "ИрАэро" отменила вылет рейса из Уфы в Хайкоу (остров Хайнань, Китай), прибытие туристов с китайского курорта отложено на сутки.

Пассажиры из Хайкоу прилетят в Уфу рейсом IAE-868 12 декабря, в 14:00 по московскому времени.

Обратный рейс в Китай, запланированный на 12:20 (10:20 по Москве) 11 декабря, отменен. На отдых не смогут вылететь 325 пассажиров.

Как сообщалось, вечером 7 декабря авиакомпания "ИрАэро" сообщила о приостановке полетов из российских городов в два аэропорта китайского острова Хайнань — Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река".

Причиной стали долги туроператора и срыв графика платежей. "Жемчужная река" задолжала авиакомпании "ИрАэро" более $2,3 миллиона за ранее выполненные рейсы в Китай.

В понедельник авиакомпания "ИрАэро" сообщила, что намерена вывезти всех пассажиров за свой счет, после чего предъявит иск "Жемчужной реке".