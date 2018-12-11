Остаемся зимовать: на Алтае официально открылся зимний туристический сезон

Традиционно (и официально) зимний туристический сезон в Алтайском крае начинается с праздника "Алтайская зимовка", в котором в этом году приняли участие около семнадцати тысяч человек. Основной площадкой праздника на этот раз стала особая экономическая зона "Бирюзовая Катунь".