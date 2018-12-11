Дыра в "Союзе": космонавтам предстоит крайне сложный выход в космос

Космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев совершат крайне сложный выход в открытый космос.

Они должны взять образцы с внешней поверхности корабля "Союз МС-09", чтобы установить причины появления дыры во внутренней обшивке. За бортом МКС они проведут около шести часов. Надевание скафандров запланировано на 17:00 по московскому времени, выход в космос – на 19 часов. Об этом написал глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

Подобная операция проводится в космосе впервые, уточняет "Интерфакс". Корабль не предназначен для проведения работ на нем, поэтому не имеет поручней. Кононенко взойдет на стрелу манипулятора МКС, а Прокопьев при помощи пульта переправит коллегу к "Союзу". Далее Кононенко вскроет ножом внешнюю экранно-вакуумную теплоизоляцию, ножницами разрежет панель микрометеоритной защиты и возьмет пробы обшивки.

В конце августа космонавты на МКС обнаружили утечку воздуха. Позже был найдено место разгерметизации. Причиной стала дырочка в обшивке корабля "Союз". На отверстие наложили заплаты и закрыли их герметиком. Дыра находится в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю.

Точная причина появления отверстия пока не установлена. По словам Рогозина, единственной версией ее появления в корпусе корабля является преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена.