Хоккеисты "Сент-Луиса" подрались на тренировке

Во время тренировки хоккейного клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз" произошла драка между канадским защитником Робертом Бортуццо и американским нападающим Заком Сэнфордом. Канадец успел нанести одноклубнику несколько ударов, пока игроков не разняли представители тренерского штаба.

О причинах потасовки не сообщается. Отметим, что в нынешнем сезоне "Сент-Луис Блюз" выступает не лучшим образом. За 28 матчей "блюзмены" набрали всего 24 очка и занимают 13-е место в Западной конференции.

Напомним, что за "Сент-Луис" играют три российских форварда – Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Клим Костин.