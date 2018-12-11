Оргия на чуде света: датские туристы неуважительно отнеслись к пирамиде Хеопса

Генеральная прокуратура Египта начала расследование неподобающего поведения датских туристов. Поводом стали фотографии и видео, на которых пара из Дании занимается любовью на вершине пирамиды Хеопса. Мало того, что туда запрещен вход, так парочка еще умудрилась устроить непристойную фотосессию.

Автор этих кадров — датский фотограф Андреас Хвид. Он известен тем, что делает снимки на высотных объектах. Но вот новую идею художника многочисленные пользователи не оценили, назвав это позорным неуважением к чужой культуре.

В прошлом году подобный случай произошел в Таиланде, где двое американских граждан устроили обнаженную фотосессию на фоне храма. Туристы сфотографировались со спущенными штанами на фоне одного из символов Бангкока — Храма утренней зари. Свои снимки они выложили блоге с говорящим названием — "Путешествующие задницы".