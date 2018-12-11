65 боевиков уничтожены, 64 тысячи сайтов закрыты: ФСБ отчитывалось в антитеррористической работе

За год на территории России были уничтожены 65 боевиков, в том числе десять главарей бандгрупп. Об этом сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

Кроме того, удалось задержать 236 бандитов, среди которых 36 главарей, а также 589 их пособников. Также МВД и Пограничной службой ФСБ был закрыт въезд в страну более 10 тысяч лиц, подозреваемых в причастности к террористической и экстремистской деятельности.

В этом году Роскомнадзор, МВД и ФСБ приняли дополнительные меры в области интернет-безопасности. Были закрыты более 64 тысяч сайтов с противоправной информацией, более 47 тысяч из них содержали материалы о террористах, передает РИА Новости.

Бортников отметил, что сейчас пропаганда терроризма идет в основном по телекоммуникационным каналам и ориентирована на молодежь, включая несовершеннолетних.

На прошлой неделе в Хасавюртовском районе Дагестана уничтожен последний член так называемой эндиреевской бандгруппы. Эта банда причастна к подрыву могилы шейха Саида Афанди Чиркейского и обстрелу полицейских.