Российский боксер Андреев станет следующим соперником Ломаченко

Известный промоутер Владимир Хрюнов заявил, что российский боксер Роман Андреев, который в настоящий момент возглавляет рейтинг Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе, станет следующим соперником украинца Василия Ломаченко.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Напомним, что Ломаченко 9 декабря выиграл второй титул в легком весе, победив обладателя пояса WBO Хосе Педрасу в чемпионском бою.

32-летний Роман Андреев в профессиональной карьере провел 22 поединка и во всех остался непобежденным. 16 раз он закончил бои досрочно, отправив соперников в нокаут.