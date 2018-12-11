Мошенники наснимали 10 миллионов с карточек московских пенсионеров

Полицейские задержали восемь мошенников, похитивших с банковских карт пенсионеров около 10 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники звонили на мобильные телефоны пенсионерам Юго-Западного округа Москвы и представлялись сотрудниками службы безопасности банка​​​. Они сообщали о попытке хищения денег с их банковских карт и узнавали у потерпевших номера карт. После того, как владелец сообщал данные карты, деньги со счета исчезали.

Уголовные дела возбуждены по статье "Мошенничество" УК РФ. Задержанные подозреваются в 60 кражах, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.