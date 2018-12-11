Убить за квартиру. Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

Тверская банда головорезов, специализирующаяся на отъеме дорогостоящей недвижимости в Москве, шокировала своей жестокостью и кровожадностью. Своих жертв риелторы опаивали психотропными препаратами и еще живыми закапывали и топили. На тот свет они отправили 9 человек. И это только доказанные эпизоды.

В преступном сообществе у всех участников были четко распределенные роли. Одни находили нужных клиентов, обрабатывали их, оформляли пакет документов на жилплощадь. Другие же расправлялись с владельцами столичных квартир. Как вышли на тверских душегубов? Кто ими руководил? Как получилось, что на бандитов, у которых руки в крови, работали продажные чиновники, нотариусы и местные участковые?

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