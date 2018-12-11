Золотов потребовал с Навального миллион и опровержение

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов подал в суд на оппозиционера Алексея Навального из-за расследования Фонда борьбы с коррупцией.

Адвокат Шота Горгадзе сообщил "Интерфаксу", иск о защите чести и достоинстве подан в Люблинский суд Москвы. Дата рассмотрения пока не назначена.

По словам адвоката, Золотов просит суд обязать Навального опровергнуть распространенные в расследовании ФБК сведения и взыскать миллион рублей. В случае победы в суде Золотов обещает передать деньги детскому дому.

В конце августа ФБК опубликовал расследование, в котором обвинил Росгвардию в махинациях при закупке продовольствия. Золотов все обвинения опроверг и вызвал Навального на дуэль. Оппозиционер вызов принял, предложив дебаты на одном из федеральных телеканалов. Золотов от дебатов отказался, сказав, что он "приглашал на другое".