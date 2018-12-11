Совфед запретил делать ставки на детско-юношеские соревнования

11 декабря Совет Федерации одобрил закон, согласно которому запрещается заключать пари на детско-юношеские спортивные соревнования в букмекерских конторах. Также это относится к тотализаторам и пунктам приема ставок.

Как сообщает официальный сайт верхней палаты российского парламента, Совфед также внес изменения в некоторые законодательные акты Российской Федерации, касающиеся предотвращения противоправного влияния на результаты официальных детско-юношеских спортивных соревнований.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.