Путин мог иметь удостоверение немецкой госбезопасности

Владимир Путин мог иметь удостоверение Министерства госбезопасности бывшего ГДР (Штази). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в немецкой газете Bild появилась публикация о том, что в архивах бывшего районного управления Штази в Дрездене найдено удостоверение, выданное на имя майора Владимира Путина. Оно действовало до 1989 года, передает "Интерфакс".

По словам Пескова, в то время КГБ и Штази были партнерскими службами, "поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями". Однако он уточнил, что подобную информацию лучше получать "у соответствующих служб, точнее даже в СВР"", передает "Интерфакс".

Министерство государственной безопасности ГДР (Ministerium für Staatssicherheit), сокращенно — Stasi) — было создано по образу и подобию советского МГБ 8 февраля 1950 года, до своего роспуска считалось одной из наиболее мощных спецслужб в мире, наряду с КГБ и ЦРУ. Девиз Штази — "Неважной информации не существует" — воплощался в жизнь неукоснительно и порой дело доходило до абсурда. Так, например, сотрудники госбезопасности ГДР в работе использовали "консервы запахов" — образцы запахов тел подозреваемых в антигосударственной деятельности, хранящиеся в закупоренных стеклянных колбах. Или программа борьбы с диссидентами "Разложение", когда на инакомыслящих воздействовали психологически на бытовом уровне. Сотрудники Штази могли тайно переставить мебель в квартире, поставить будильник на другое время, выкрасть какие-то любимые продукты из холодильника, позвонить ночью и подышать в трубку.

Во время переворота 1989 года здания Штази и штаб-квартира были захвачены гражданами. В окружении сотрудники принялись уничтожать архив шредерами, а когда те сломались — рвали документы руками. 14 декабря 1989 года Министерство госбезопасности ГДР было официально ликвидировано. Сейчас в ФРГ идет работа по восстановлению архива Штази.

В это неспокойное время Владимир Путин работал в ГДР. В фильме "Путин. Часть 2" президент РФ рассказал, как ему удалось усмирить толпу, которая собралась около особняка КГБ в Дрездене в 1989 году, разрешив начинающийся конфликт мирным способом.

5 декабря 1989 года, когда толпа агрессивных людей подошла к особняку КГБ в Дрездене, чтобы заполучить архивы спецслужбы, переговоры с людьми пришлось вести офицеру советской разведки Владимиру Путину.

"Толпа – это толпа, но все, что происходило тогда в ГДР, это было естественным ходом развития событий. Безусловно, мы тогда не могли просто взять выложить на улице наши дела оперативных разработок и какую-то информацию, связанную с теми людьми, с которыми мы работали, не в ГДР. Пришлось показать нашу готовность действовать в рамках тогдашних межгосударственных договоренностей. Группа охраны вынуждена была продемонстрировать оружие, к сожалению, что не очень хорошо, на мой взгляд", — сообщил глава государства.

Глава государства отметил, что действовал тогда только дипломатическими методами, стараясь объяснить людям ситуацию, продемонстрировать доверие людям и отсутствие желания развития этого конфликта.

По словам президента, тогда у него была миссия переговорщика. "Выйдя к людям, я спросил, чего бы они хотели. Они сказали, что хотели бы досмотреть здание. А я ответил, что это здание принадлежит Советской армии, оно не подлежит досмотру в соответствии с межправсоглашением", — рассказал Путин.